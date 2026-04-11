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Zahraničí4. 11. 20266 minut

Demokraté získali většinu v americkém Senátu. Voliči dali Trumpovi jasnou stopku

Pravděpodobně budou mít většinu v obou komorách Kongresu

Dominika Perlínová
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První výsledky a odhady amerických voleb do Kongresu, takzvaných midterms, potvrzují předvolební očekávání. Američané v úterý jasně řekli, že se jim současné směřování USA pod vedením amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů nelíbí.

Demokraté pravděpodobně získají v Senátu většinu čtyř nebo více křesel. Vyhráli nebo jsou favority na vítězství prakticky ve všech státech, kde jim průzkumy dávaly šanci o Senát zabojovat. Podle předběžných výsledků budou mít také většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Strana navíc zvítězila i v místech, kde už demokraté nevyhráli desítky let a před dvěma lety tu byla podpora Trumpa zcela jednoznačná. Demokratičtí kandidáti tak podle agentury Associated Press získali senátní křesla v Kansasu, Ohiu, Severní Karolíně, Jižní Karolíně, Iowě, a dokonce i v Texasu; navíc v těchto státech obsadili i další funkce držené republikány po celá desetiletí. Něco takového bylo ještě před půl rokem nepředstavitelné.

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Trump, který před volbami opakovaně zpochybňoval legitimitu eventuálního vítězství demokratů a před šesti lety odmítl uznat vlastní prezidentskou volební porážku, už v rozhovoru pro deník The New York Times uvedl, že je „naprosto ochoten tyto výsledky přijmout“ a je připraven spolupracovat s demokraty. „Budeme se těšit na spolupráci s nimi,“ řekl. „Pravděpodobně se nějak domluvíme.“

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