Dominik Hašek: Ruští hokejisté v NHL jsou reklamou na terorismus a Ovečkin je propagátor zločinců
S bývalém hokejistou o kritice Putina i Trumpa, očekávání od evropských lídrů i nových technologiích
Hostem v nejnovějším podcastu Tekutá společnost byl Dominik Hašek. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který vychází z podcastu. (Byl natočen ještě před rozhodnutím Sportovního arbitrážního soudu, podle kterého se ruské týmy mohou s okamžitou platností znovu účastnit hokejových šampionátů. Dominik Hašek k tomu na svém profilu na síti X mimo jiné napsal: „ Četl jsem prohlášení mnohých našich politiků. A ani jeden neřekl, že začne konat, že navrhne vyhlášku či zákon, který zakáže veřejné vystupování ruských občanů, že zakáže reklamu na ruskou válku na území ČR atd.! Každý zase jen píše o nesouhlasu s účastí Rusů! Přestaňte být pokrytci a konejte! - poz. red.).
Kolik místa má dnes hokej ve vašem životě?
Nemám vůbec problém si o hokeji povídat, i když už nejsem tak aktivní, jak jsem býval. Skončil jsem s tím profesionálním v roce 2011, ale pořád hraji. Chodím jednou až dvakrát týdně na led, spíš jednou. Občas si jdu v Praze s kluky po ránu zatrénovat a hraji za klub Ševci Nový Knín. Jsem stále členem klubu i mužstva, ale nechytám. Nehraji jako brankář, jsem na místě obránce. Je to trošku podobné – mám před sebou prostor jako brankář a mohu hru hezky číst, vidět všechno, co se děje. A nejsem tak rychlý, abych hrál útočníka.
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