Byl to čínský špion, ale trestný čin mu soud neprokázal
Český justiční systém hledá mantinely, kdy může agenty cizí moci posílat do vězení
Čínský špion Jang I-ming je na svobodě. Soudce Městského soudu v Praze Tome Frankič sice dospěl k tomu, že tento muž vystupující v Česku pod novinářským krytím tu skutečně dlouhodobě pracoval pro čínskou rozvědku, nechal se jí úkolovat a konspiračně předával získané informace na politiky a další veřejné osoby, ale zároveň ho pustil z vazby. Žalovaný skutek podle něj nebyl trestným činem.
Podle soudu se žalobě nepodařilo dostatečně prokázat, že by svojí činností „úmyslně ohrozil nebo poškodil ústavní zřízení, územní celistvost, obranu nebo bezpečnost České republiky nebo narušil její svrchovanost“. Tedy že by naplnil znaky trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc. Jde o selhání policie a státního zastupitelství? Tak jednoduché to není.
Nové vodítko
Soud s Jang I-mingem byl od začátku přelomový – byl svého druhu vůbec první v novodobé historii Česka. Předtím sice trestat špionáž umožňoval paragraf o trestném činu vyzvědačství, tajná služba a policie však musely před zadržením prokázat, že dotyčný si opatřoval ze zákona utajované informace – třeba vybrané vládní dokumenty či materiály tajných služeb.
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