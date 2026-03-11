Martin Bútora: V čem by se Fico mohl poučit od Husáka
Ale konspirátor Peter Kotlár je pořád na svém místě
Na Slovensku se pomalu rozbíhá další vlna očkování proti covidu. Zároveň si však svoji pozici stále drží lékař Peter Kotlár, který je členem parlamentu za Slovenskou národní stranu a kromě toho i „zmocněncem vlády Slovenské republiky pro prověření procesu řízení a managementu zdrojů během pandemie“. Takto složitě vláda uvedla v lednu 2024 do funkce člověka, který je otevřený antivaxer a představitel dezinfoscény, konspirátor, jenž za pět měsíců po svém jmenování prohlásil, že „pandemie na Slovensku nebyla“.
Podle něj mRNA vakcíny mění lidskou DNA, očkované lidi označil za „geneticky modifikované organismy“ a žádal okamžitý zákaz vakcín na Slovensku. Odvolával se na svou analýzu z laboratoře notoricky známé Soni Pekové, která tvrdí, že se na Ukrajině vyvíjely biologické zbraně v utajovaných laboratořích a Rusko zaútočilo na Ukrajinu proto, aby tyto laboratoře zlikvidovalo. V srpnu 2026 české ministerstvo spravedlnosti zbavilo Pekovou znaleckého oprávnění v oboru zdravotnictví a genetiky z důvodu zaujatosti a závažného porušení povinností při vypracovávání posudků o vakcínách.
Kotlárovu politickou pozici to však neoslabilo. Marně četní odborníci a instituce, jako například Slovenská akademie věd, Státní ústav pro kontrolu léčiv či lékařské komory, jeho tvrzení odmítli jako nevědecké konspirace bez reálného základu. Podle Univerzitní nemocnice Bratislava jde o „shluk nesmyslů a hoaxů“, které mohou vyvolat nebezpečné pochybnosti o ověřené medicínské léčbě.
Kotlár si však o svých kriticích myslí své: „Vy jste hochštapleři a věříte medicíně založené na slepé důvěře v nějakou instituci, ve které ani nevíte, kdo dělá. Jste slepí, nevědomí, zkorumpovaní, nezodpovědní a urážliví panáci, kteří ztratili smysl pro vědu, filozofii, odvahu, svědomí, a třesete se na svých židlích a bojíte se o své pozice a platy.“ Jeho požadavky na zákaz očkování sice vyvolávají kritiku nejen od opozice, ale i z vládní strany Hlas-SD i od prezidenta Pellegriniho, který doporučil vládě, aby se namísto Kotlárových závěrů seriózně zabývala odbornou analýzou. Opakovaně mu ale vyjádřil podporu premiér Fico: „Pane poslanče Kotláre, za pravdu se vždy věšelo. Stojím za vámi!“ napsal na sociální síti Kotlárovi, jehož považuje za „čestného a slušného člověka“. To má svůj pragmatický základ – případné odvolání Kotlára navzdory nesouhlasu SNS by mohlo vyvolat vážný konflikt a ohrozit křehkou většinu, jakou má vládní koalice v parlamentu.
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