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Garrigue3. 11. 20263 minuty

Začíná referendum o Trumpovi

Garrigue: Demokraté do kongresových voleb vstupují výrazně optimističtěji než repubikáni

Dominika Perlínová

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Dobrý den z Prahy a tak trochu z Washingtonu,

Američané napříč Spojenými státy si první listopadové úterý volí nové zástupce do Sněmovny reprezentantů, tedy dolní komory Kongresu, a také 35 nových senátorů. Demokraté do voleb vstupují výrazně optimističtěji – s vidinou, že po dvou letech vlády Donalda Trumpa a jeho republikánů nyní získají v Kongresu, nebo alespoň v jedné z jeho komor většinu, a tím i nástroj, jak prezidenta lépe kontrolovat.

V případě vítězství mohou zablokovat jednání a hlasování o příštím rozpočtu a donutit prezidenta k ústupkům – mohou si ke slyšení předvolávat členy jeho kabinetu či poradce, a lépe tak nasvítit korupci i ohýbání ústavy, ke kterým v Bílém domě dochází. A v neposlední řadě se mohou pokusit také o impeachment, tedy odvolání prezidenta, bude-li jejich většina dostatečně silná.

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První výsledky nebo kvalifikované odhady voleb můžeme očekávat už ve středu, ale je možné, že sčítání některých velmi vyrovnaných soubojů se potáhne několik dnů nebo i týdnů. V Respektu vás samozřejmě budeme o všem informovat. Už tento týden se dozvíte, co první výsledky znamenají jak pro Spojené státy, tak pro Evropu. Zatím si můžete přečíst některý z našich nedávných textů, rozhovorů nebo reportáží přímo z místa, které jsme pro vás připravili v posledních týdnech.

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