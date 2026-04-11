Boj o Krkonoše: Motoristy dosazený ředitel KRNAP místo vize rozjel čistky
Co se děje v nejstarším národním parku, jemuž ubývají peníze i zkušení lidé
Na hřebenech nejvyšších českých hor napadl na začátku listopadu první sníh, ale uvnitř Krkonošského národního parku to navzdory příchodu zimy doslova vře. Petr Moravec, nedávno jmenovaný ředitel státní instituce, která o jedinečnou krkonošskou přírodu pečuje, tento týden představil výsledky auditu, podle něhož uvnitř KRNAP v uplynulých letech docházelo k závažným hospodářským pochybením. A při té příležitosti bez udání důvodu odvolal dva zkušené náměstky, kteří v organizaci působili velmi dlouho.
Zaměstnanci parku, starostové a obyvatelé krkonošských obcí i ekologické neziskovky si naopak myslí, že je to ředitel Moravec, kdo by měl odejít, protože pod jeho vedením dochází k rozkladu respektované instituce. Iniciovali proto petici za jeho odvolání a předali ji Igoru Červenému, který vede ministerstvo životního prostředí, jež je zřizovatelem parku. Člen koaličních Motoristů však za „svým“ ředitelem stojí a veškerou kritiku označuje za politický boj. Podle lidí zevnitř KRNAP se naopak tato strana skrze svou loutku pod záminkou auditů snaží park dostat pod kontrolu.
Konzultovat do Prahy
Luděk Khol pracuje v národním parku od devadesátých let, tedy více než polovinu života, a většinu této doby strávil na pozici ekonomického náměstka. V tomto článku chtěl z obavy o místo původně vystupovat pouze anonymně – ale poté, co ho Moravec tento týden odvolal, s uvedením jména souhlasil. Během působení v parku zažil celkem dvacet ministrů životního prostředí a pět ředitelů parku. To, co se odehrává od nástupu tandemu Červený a Moravec, však podle svých slov nepamatuje. A popisuje uplynulé čtyři měsíce pod novým ředitelem, který podle něj do dobře fungující organizace vnesl chaos, nedůvěru a rozklad. „Víte, pro mě je KRNAP jako dítě, je pro mě tedy velmi bolestivé se na to teď dívat,“ říká.
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