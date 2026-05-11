Trump přišel o své voliče. Nyní bude mít proti sobě silný a sebevědomý Kongres
Mladí a Hispánci jej volili ve velkém, ale po dvou letech jeho vlády je náklonnost zase přešla
I největší demokratičtí optimisté očekávali dlouhý a napínavý souboj, sčítání hlasů do pozdních ranních hodin a přetahování o každé senátorské křeslo. Modrá vlna, která zaplavila Spojené státy, však byla naprosto jednoznačná. Už pár hodin po uzavření prvních volebních místností bylo zřejmé, že demokraté po dvou letech vlády republikánského prezidenta Trumpa míří ke zcela drtivé výhře – a to v obou komorách Kongresu, tedy jak ve Sněmovně reprezentantů, tak i v Senátu.
A málokde to bylo tak očividné jako v Texasu – obrovském státě individualistických milovníků zbraní přímo na hranici s Mexikem, který ještě před pár měsíci platil za baštu republikánů a kde demokraté nevyhráli volby posledních více než třicet let.
Vítězství Jamese Talarica nad Trumpem protežovaným republikánem Kenem Paxtonem v boji o senátorské křeslo bylo pouze začátkem řady převratných úspěchů demokratů, k nimž v úterý v Texasu došlo. Demokratka Gina Hinojosa se zapsala do historie porážkou guvernéra Grega Abbotta, který je ve svém třetím funkčním období a patří k politickým těžkým vahám. Ještě před několika měsíci se zdálo, že má vítězství a zisk rekordního čtvrtého mandátu zcela jisté. Místo toho si tradičně konzervativní stát zvolil první hispánskou guvernérku.
„Talarico je symbol. Gina je zemětřesení,“ komentoval to pro deník The New York Times Garry Mauro, bývalý texaský komisař pro pozemky, který v roce 1994 patřil mezi poslední demokraty, kteří zde vyhráli celostátní volby. „Je to tsunami. Svět se změnil. Politická mapa USA už nikdy nebude stejná.“
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