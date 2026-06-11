Konec všemocného úředníka Mlsny? V cestě mu může stát prezident i bezpečnostní složky
Šéfovi antimonopolního úřadu končí už za necelý měsíc mandát. Kabinet odmítá prozradit, jak bude postupovat
Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi skončí už 2. prosince šestiletý mandát. Stále však není jasné, zda jeden z nejmocnějších úředníků v zemi zůstane ve funkci. „Asi bude pokračovat, ne?“ odpovídají ve většině dlouholetí politici na otázku Respektu.
Marek Benda (ODS) sice popisuje, že na ceremoniálu na Pražském hradě u příležitosti 28. října šéf úřadu vtipkoval, že bude od začátku prosince nezaměstnaný, ale současně se nad jeho skepsí usmívá. Mlsnu totiž politici v kuloárech označují za muže, který se dokáže domluvit s každým – a dvojnásob to platí právě pro představitele současné vlády, kteří ho do funkce dosadili i před šesti lety. Přesto se k jeho nominaci ani k obsazení postu nynější kabinet nevyjadřuje.
V roce 2012 se Mlsna stal ministrem bez portfeje ve vládě ODS, o rok později s jeho kariérou nic neudělal ani pád Nečasova kabinetu. Naopak si udržel poměrně vlivnou pozici. Za premiéra Sobotky (ČSSD) nejdřív působil jako náměstek na ministerstvu školství a následně se přesunul na vnitro, kde zůstal i poté, co ve Strakově akademii usedl Andrej Babiš.
O Mlsnovi se dokonce loni na podzim v kuloárech spekulovalo jako o možném ministrovi spravedlnosti (poprvé jeho jméno padlo už v roce 2018 po odchodu Roberta Pelikána). Dlouholetí politici ANO redakci potvrzují, že hlavní trojice hnutí (tedy Babiš, Havlíček a Schillerová) nemá s Mlsnou žádný problém, naopak. Stejně jako další koaliční poslanci nevědí o nikom, kdo ze stávající většiny by s ním měl problém.
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