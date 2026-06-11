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Česko6. 11. 20269 minut

Konec všemocného úředníka Mlsny? V cestě mu může stát prezident i bezpečnostní složky

Šéfovi antimonopolního úřadu končí už za necelý měsíc mandát. Kabinet odmítá prozradit, jak bude postupovat

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
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Předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petru Mlsnovi skončí už 2. prosince šestiletý mandát. Stále však není jasné, zda jeden z nejmocnějších úředníků v zemi zůstane ve funkci. „Asi bude pokračovat, ne?“ odpovídají ve většině dlouholetí politici na otázku Respektu.  

Marek Benda (ODS) sice popisuje, že na ceremoniálu na Pražském hradě u příležitosti 28. října šéf úřadu vtipkoval, že bude od začátku prosince nezaměstnaný, ale současně se nad jeho skepsí usmívá. Mlsnu totiž politici v kuloárech označují za muže, který se dokáže domluvit s každým – a dvojnásob to platí právě pro představitele současné vlády, kteří ho do funkce dosadili i před šesti lety. Přesto se k jeho nominaci ani k obsazení postu nynější kabinet nevyjadřuje. 

V roce 2012 se Mlsna stal ministrem bez portfeje ve vládě ODS, o rok později s jeho kariérou nic neudělal ani pád Nečasova kabinetu. Naopak si udržel poměrně vlivnou pozici. Za premiéra Sobotky (ČSSD) nejdřív působil jako náměstek na ministerstvu školství a následně se přesunul na vnitro, kde zůstal i poté, co ve Strakově akademii usedl Andrej Babiš. 

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O Mlsnovi se dokonce loni na podzim v kuloárech spekulovalo jako o možném ministrovi spravedlnosti (poprvé jeho jméno padlo už v roce 2018 po odchodu Roberta Pelikána). Dlouholetí politici ANO redakci potvrzují, že hlavní trojice hnutí (tedy Babiš, Havlíček a Schillerová) nemá s Mlsnou žádný problém, naopak. Stejně jako další koaliční poslanci nevědí o nikom, kdo ze stávající většiny by s ním měl problém. 

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