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6. 11. 20268 minut

Ján Markoš: Bylo by skvělé, kdybychom se mohli zúčastnit skutečných voleb

Politik, který si vymyslí fiktivní téma a zahltí jím veřejný prostor jen proto, aby pomocí něj získal hlasy, se dopouští zločinu na zemi, které chce vládnout

Ján Markoš
,
Denník N
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Mám jedno velké přání. Rád bych se za rok na podzim zúčastnil voleb.

Nechápejte mě, prosím, špatně. Samozřejmě, že v září 2027, kdy se mají konat parlamentní volby, k urně půjdu. Spíše mi jde o to, aby se jednalo o skutečné volby.

Dobře, i to zní zvláštně. Takže je nutné přidat ještě další vysvětlení: nemám velké pochybnosti o tom, že volby budou demokratické a sčítání hlasů proběhne víceméně v pořádku.

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Problém je jinde. Půjde o skutečné volby v tom smyslu, že jim bude předcházet diskuse o různých možných cestách, jimiž se může Slovensko v budoucnu ubírat? Dostanou občané možnost volit nejen politiky a politické strany, ale i různé smysluplné politiky, tedy kvalifikované návrhy, jak spravovat stát a jeho jednotlivé součásti? Nebo se budeme další rok bavit zejména o nesmyslech a bulvárních zprávách?

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