Ján Markoš: Bylo by skvělé, kdybychom se mohli zúčastnit skutečných voleb
Politik, který si vymyslí fiktivní téma a zahltí jím veřejný prostor jen proto, aby pomocí něj získal hlasy, se dopouští zločinu na zemi, které chce vládnout
Mám jedno velké přání. Rád bych se za rok na podzim zúčastnil voleb.
Nechápejte mě, prosím, špatně. Samozřejmě, že v září 2027, kdy se mají konat parlamentní volby, k urně půjdu. Spíše mi jde o to, aby se jednalo o skutečné volby.
Dobře, i to zní zvláštně. Takže je nutné přidat ještě další vysvětlení: nemám velké pochybnosti o tom, že volby budou demokratické a sčítání hlasů proběhne víceméně v pořádku.
Problém je jinde. Půjde o skutečné volby v tom smyslu, že jim bude předcházet diskuse o různých možných cestách, jimiž se může Slovensko v budoucnu ubírat? Dostanou občané možnost volit nejen politiky a politické strany, ale i různé smysluplné politiky, tedy kvalifikované návrhy, jak spravovat stát a jeho jednotlivé součásti? Nebo se budeme další rok bavit zejména o nesmyslech a bulvárních zprávách?
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