Brno pod taktovkou političek, vyšachované ANO, Kuba definitivně v opozici?
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Jedním z největších symbolů komunálních voleb se stala Praha 8. Vítězná Osmička žije složená z místních osobností a zástupců Prahy sobě či Zelených usilovala o koalici s TOP 09 a Starosty společně s Piráty. Jenže předvolební spojení TOP 09 a STAN mělo jiné plány a rychle začalo jednat s ANO a s ODS – k nelibosti celostátního vedení v čele s Vítem Rakušanem. Podle informací Respektu už zástupci Starostů vítěze voleb úplně ignorují a jednání tak navzdory snahám celostátního vedení pokračuje bez něj. Někteří mají za to, že se lídr STAN na Praze 8 snaží „promlčet“ až do ustavujícího zastupitelstva příští týden.
Proto se lídr Osmičky Václav Stránský přišel zeptat přímo předsedy Rakušana na jeho první veřejnou debatu Opozice jinak – v pražském Rock Café jí odstartoval tour po Česku, na jejímž konci má být předseda STAN neochvějným lídrem opozice. Otázka zněla, jestli je důvěryhodné stavět se do role vyzyvatele ANO, ale pak se s ním v městské části spojit a obejít vítěze voleb. „Mě to strašně štve, možná to víte, telefonuju, volám, snažím se. Informace mám, že vyjednávání stále běží. Každá koalice s hnutím ANO mě nesmírně štve,“ odpověděl Rakušan s tím, že rozpustit za to místní organizaci by stavělo STAN mimo demokraticky nastavené strany. „Pozor na to, je to nebezpečné. Máte skvělou kampaň, ale lidi na Praze 8 jsou naštvaní – a jsou to vaši voliči,“ řekl mu na to Stránský.
Povolební jednání na jihu Čech ještě nejsou u konce. Ale na výsledné koalici by se už nic měnit nemělo. Další čtyři roky by v Českých Budějovicích mělo vládnou spojení Občanů pro Budějovice, Starostů, ANO, Pirátů a Společně pro Budějovice. V opozici tak skončí dosavadní dominantní strana města Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a také ODS, od které se Kuba odtrhnul. Vyjednávání by měla probíhat ještě další dva týdny, konečná dohoda by pak měla být stvrzena na zastupitelstvu ke konci listopadu.
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