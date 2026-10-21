Prahu 8 řeší špičky Starostů. Nechtějí koalici s ANO
Proč Rakušanovi spolustraníci obešli vítěze voleb a chtějí se spojit s Babišovým hnutím
Jednání o koalicích ve městech a v městských částech pokračuje. A pokud poslanci a poslankyně v dolní komoře sdílejí své poznatky a zkušenosti, jedna se opakuje nejčastěji: nikdy předtím nebyli lidé v obcích tak citliví na spolupráci některé z opozičních stran s hnutím ANO. Neplatí to všude, ale na mnoha místech ano. Jedna z nejviditelnějších adres je v tomto směru v osmé pražské části. Vítěz voleb, hnutí Osmička žije (8žije) složené z osobností Prahy 8, zástupců Prahy sobě a Zelených, bylo připraveno jednat o koalici s Piráty a Starosty (v předvolební koalici s TOP 09).
Poslední jmenované uskupení ale vítěze obešlo a toto pondělí na Facebooku oznámilo uzavření spolupráce s ODS, lidovci a právě hnutím ANO. A doplnilo, že vše spěje k uzavření koalice. Zatím to ale definitivně neplatí – do hry totiž pomalu vstupují celostátní politici, kteří spolupráci s ANO odmítají.
Je nutné vyhrát vše
8žije letos prorazila magickou hranici a překonala 20 procent ve volbách. Skupina místních politiků a političek kandiduje do zdejšího zastupitelstva již 12 let a během této doby hnutí rostlo, až se letos stalo vítězem voleb. Lídr kandidátky Václav Stránský má za to, že vítězství se dostavilo po letech „dobré opoziční práce“, která občanům přinesla například autobusovou linku tunelem – takzvaný tunelbus – mezi Čimicemi a Dejvicemi nebo „upgrade“ sportoviště na Čechii. A svou roli sehrála i kampaň: 8žije se rozdělila do jednotlivých čtvrtí, které Praha 8 pojímá, každé dala svého lídra, kolem nějž se sdružili dobrovolníci a v terénu se pak ptali místních, co je trápí. Vyšlo to a získali 25 procent. Na druhém místě skončila koalice Starostů s TOP 09 s 18 procenty. ODS a ANO, dvě hlavní síly posledních let, skončily se 17 a 14 procenty zisku na třetím, respektive čtvrtém místě. Poslední, kdo se do zastupitelstva dostal, byli Piráti se třemi mandáty. Rychlá matematika přímo v sobotním štábu v hlavě Stránského vedla k řadě telefonátů s jediným cílem: vytvořit koalici se STAN a TOP 09 a s Piráty (25 z 45 křesel).
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