Skončí Kuba v českobudějovické opozici?
Dění na jihu Čech si zasluhuje celostátní pozornost
V některých tuzemských městech se po komunálních volbách utvářejí vládnoucí koalice bez účasti celostátně dominantního hnutí ANO, v Českých Budějovicích je situace trochu jiná. Na první místo dosáhlo hnutí Naše Česko Martina Kuby s 29 procenty, se kterým některé další partaje v pořadí odmítají předem spolupráci, a do pozice atraktivního partnera se dostává právě Babišova strana, která však oslabila o osm procentních bodů na 16 procent.
Nečekaný úspěch naopak zaznamenala na druhém místě usazená koalice složená z hnutí Občané pro Budějovice (HOPB) a Starostů se 17 procenty a také Piráti s Budějčáky (a s podporou Zelených), kteří dohromady získali 11 procent hlasů. Do zastupitelstva ještě pronikla obrozená ODS a uskupení Společně pro Budějovice (TOP 09 a KDU-ČSL). Současná rovnováha sil otevírá v Budějovicích nové možnosti vládnutí a možná i překvapivé formáty politické spolupráce.
Kdo s kým?
Piráti dopředu vyloučili jakoukoli spolupráci s Kubovým hnutím, dlouhodobě jsou jeho nejhlasitějšími kritiky v regionu – v minulém volebním období nejprve utvořili koalici právě s politickou silou Martina Kuby, po dvou letech z ní však vystoupili kvůli nesouhlasu se změnami v územním plánu s výtkou, že nemohou spolupracovat s partnery, kteří nedodržují dohody.
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