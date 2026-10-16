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Politika16. 10. 202610 minut

V Ústí nasadili svobodu a drzost proti ANO. A drtivě vyhráli

Jak se „šampon“ a „dobroser“ nečekaně dali dohromady a historicky uspěli

František Trojan
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Je půl deváté ráno, do zasedačky v ústeckých Městských lázních vtrhne padesátník a rovnou pokyne novinářské návštěvě, ať jej následuje. „Chlapi, budu mluvit rychle,“ říká nečekaně silný vítěz voleb a budoucí ústecký primátor Tomáš Vohryzka, zasune se k laptopu, a zatímco si projíždí poznámky před prvním jednáním dne, zkouší nám stručně představit svůj příběh.

V srpnu 2021 přebral podnik Městské služby, který se stará o hřbitovy, sportoviště nebo lázně, ve kterých spolu právě mluvíme. Za pět let prý opravil, co opravit šlo, a z městské firmy udělal fungující podnik. „Až tamhle bude vysokorychlostní trať,“ ukazuje ven z okna, „stane se z lázní centrum nové městské čtvrti.“ Na to však, jak říká, potřebuje, aby město fungovalo a lidé z něj neodcházeli pryč. „Nebo se na to můžeme vybodnout,“ říká. Tomáš Vohryzka se na to nevybodnul a teď má on a jeho kolegové historickou šanci proměnit město.

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Vohryzka je nestraník a současně lídr uskupení Jedno Ústí, které vzniklo letos na jaře s jediným cílem: odstavit od vlády po osmi letech hnutí ANO a zkusit město řídit lépe. Název uskupení je zcela vypovídající. Pod touto značkou najdete zástupce celkem sedmi stran a hnutí, včetně celostátních značek jako Piráti, TOP 09, Starostové nebo třeba Naše Česko, ale také představitele lokálních projektů.

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