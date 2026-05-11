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Zahraničí5. 11. 20268 minut

Amerika bude k Evropě vstřícnější, ale transatlantické vztahy se nadobro proměnily

Kongres se bude soustředit na domácí boj, zahraničí zůstane na druhé koleji

Dominika Perlínová
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Obrovská výhra demokratů ve volbách do Kongresu potěšila nejen jejich příznivce v USA, ale i řadu politiků a diplomatů v Evropě. Po dvou letech útočné a někdy až otevřeně nepřátelské politiky Donalda Trumpa vůči nejbližším spojencům Evropané doufají, že změna politických sil v USA povede k narovnání pokřivených vztahů. Hraje se o (ne)stažení amerických vojsk z Evropy, podporu Ukrajiny, sankce proti Rusku, ale také nezávislost Grónska, vměšování se do evropských voleb nebo o svévolná dovozní cla na evropské zboží. Donald Trump ale i přes spektakulární porážku své Republikánské strany zůstává hlavou státu a zahraniční politiku si dál drží pod palcem, takže evropské naděje se mohou ukázat jako plané.

„Doufám, že nové legislativní období bude znamenat nový začátek pro dialog a spolupráci mezi našimi institucemi,“ uvedl v oficiálním prohlášení předseda Delegace pro vztahy se Spojenými státy v Evropském parlamentu Brando Benifei. „Transatlantické vztahy zůstávají nepostradatelné pro evropskou bezpečnost, konkurenceschopnost našich ekonomik a blahobyt našich občanů i podniků,“ doplnil.

Trump je pořád prezident

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Nadějný tón je nasnadě. Vztahy mezi oběma bloky nebyly za poslední desítky let horší než právě v uplynulém roce, kdy Donald Trump svým spojencům hrozil ozbrojeným konfliktem, rozpuštěním Severoatlantické aliance a aktivně podporoval ruského prezidenta Vladimira Putina, který momentálně nejvíce ohrožuje evropskou bezpečnost.

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