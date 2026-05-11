Amerika bude k Evropě vstřícnější, ale transatlantické vztahy se nadobro proměnily
Kongres se bude soustředit na domácí boj, zahraničí zůstane na druhé koleji
Obrovská výhra demokratů ve volbách do Kongresu potěšila nejen jejich příznivce v USA, ale i řadu politiků a diplomatů v Evropě. Po dvou letech útočné a někdy až otevřeně nepřátelské politiky Donalda Trumpa vůči nejbližším spojencům Evropané doufají, že změna politických sil v USA povede k narovnání pokřivených vztahů. Hraje se o (ne)stažení amerických vojsk z Evropy, podporu Ukrajiny, sankce proti Rusku, ale také nezávislost Grónska, vměšování se do evropských voleb nebo o svévolná dovozní cla na evropské zboží. Donald Trump ale i přes spektakulární porážku své Republikánské strany zůstává hlavou státu a zahraniční politiku si dál drží pod palcem, takže evropské naděje se mohou ukázat jako plané.
„Doufám, že nové legislativní období bude znamenat nový začátek pro dialog a spolupráci mezi našimi institucemi,“ uvedl v oficiálním prohlášení předseda Delegace pro vztahy se Spojenými státy v Evropském parlamentu Brando Benifei. „Transatlantické vztahy zůstávají nepostradatelné pro evropskou bezpečnost, konkurenceschopnost našich ekonomik a blahobyt našich občanů i podniků,“ doplnil.
Trump je pořád prezident
Nadějný tón je nasnadě. Vztahy mezi oběma bloky nebyly za poslední desítky let horší než právě v uplynulém roce, kdy Donald Trump svým spojencům hrozil ozbrojeným konfliktem, rozpuštěním Severoatlantické aliance a aktivně podporoval ruského prezidenta Vladimira Putina, který momentálně nejvíce ohrožuje evropskou bezpečnost.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu