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6. 11. 20264 minuty

Co by našemu zaostávání řekli mimozemšťané

Evropská kosmonautika je závislá na Elonu Muskovi a nezdá se, že jí to vadí

Martin Uhlíř
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„Kdo je tu z kosmického průmyslu? Kdo z výzkumu, státní správy, kdo přicestoval ze zahraničí?“ ptala se moderátorka v úvodu dvoudenní konference Space2Business, která se v úterý a ve středu sešla v Černínském paláci s cílem propojit různorodé složky českého i evropského pronikání do vesmíru. Jednu otázku však nepoložila: Kdo přiletěl z jiných planet?

A přece tu možná byli, mimozemští návštěvníci v utajení. Zavítali sem, řekněme, v rámci dlouhodobého výzkumu připravenosti lidstva na vstup do Galaktické unie. Pohlédneme-li na jednání konference jejich očima, tedy s vpravdě vesmírným odstupem, uvidíme věci v překvapivých souvislostech.

Uznání mimozemšťanů jistě vzbudila skutečnost, že příští rok odstartují k Mezinárodní vesmírné stanici hned tři evropští kosmonauti včetně českého pilota této mise Aleše Svobody. Návštěvníci z dalekého vesmíru dobře vědí, jak náročný je každý let a příprava na něj, zvlášť u civilizací na úsvitu kosmického věku. Zároveň je ale udivuje, že evropští kosmonauti poletí na oběžnou dráhu pomocí techniky, kterou vyvinula firma nevyzpytatelného podnikatele pocházejícího z úplně jiné části světa, muže, který otevřeně podporuje administrativu k Evropě poměrně nepřátelskou.

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Nejenže Evropa, třetí nejsilnější světová ekonomika světa, zapisují udivení návštěvníci do svých nadsvětelnou rychlostí komunikujících notebooků, postrádá vlastní kosmickou loď, ona nemá dokonce ani vlastní opakovaně použitelnou raketu. Rakety americké firmy SpaceX onoho podnikatele Elona Muska, schopné přistát a poté znovu odstartovat, přitom dramaticky zlevňují lety do kosmu už téměř deset let.

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