12. 11. 202614 minut
Je víc luštěnin progresivistické zlo? Vláda jde proti povinnému zdravějšímu stravování ve školách
Výtah Respektu: Souhrn dne a rozhovor s Markétou Plíhalovou
Výtah Respektu: Od září příštího roku by měla platit vyhláška, která by udávala povinné podmínky školního stravování. Jídlo by mělo být zdravější a vyváženější, přičemž testovací fáze už probíhá, a školy tak mají dostatek času, aby se na změny připravily. Vláda ANO, SPD a Motoristů však nyní prosazuje, aby pravidla povinná, ale šlo jen o nezávazné doporučení. Ministr Boris Šťastný například probíranou vyhlášku označil za nesmyslné progresivistické zlo. Jaké jsou argumenty všech zúčastněných? Co přesně by se v jídelnách mělo měnit? I o tom mluví ve čtvrteční epizodě Markéta Plíhalová.
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Podcast je součástí série
Výtah Respektu
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