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14. 10. 202657 minut

Rozumí kadeřník lidským právům? Babišův kabinet obsazuje poradní orgány členy bez odbornosti

Ženy XYZ #66: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
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Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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V pondělí se konala demonstrace skupiny nevládních organizací požadující odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva: právníka Jakuba Kříže, aktivisty Daniela Blacka a filantropky Taťány Kuchařové. Vadí jim chybějící odbornost i fakt, že zejména první dva jmenovaní naopak dlouhodobě požadují omezování práv určitých skupin - reprodukční svobodu žen nebo práva LGBT+lidí. Můžou protesty ovlivnit složení vládního orgánu? A je kritika oprávněná? V novém díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky  Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder. 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

65 článků
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