Rozumí kadeřník lidským právům? Babišův kabinet obsazuje poradní orgány členy bez odbornosti
Ženy XYZ #66: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
V pondělí se konala demonstrace skupiny nevládních organizací požadující odvolání tří nových členů Rady vlády pro lidská práva: právníka Jakuba Kříže, aktivisty Daniela Blacka a filantropky Taťány Kuchařové. Vadí jim chybějící odbornost i fakt, že zejména první dva jmenovaní naopak dlouhodobě požadují omezování práv určitých skupin - reprodukční svobodu žen nebo práva LGBT+lidí. Můžou protesty ovlivnit složení vládního orgánu? A je kritika oprávněná? V novém díle podcastu Ženy XYZ o tom debatují redaktorky Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.
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