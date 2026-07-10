Podceňované, krvelačné, schopné. Jak vládly královny?
Ženy XYZ #65: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata
Ženy XYZ: Většinu dějin platilo, že vládnou muži. Královen, které přesto usedly na trůn, tak nebylo moc, většina z nich ale zanechala výraznou stopu: Amanirenas, vládkyně starověkého království Kuš, anglické královny Alžběta I. i II., ruská carevna Kateřina Veliká nebo jediná žena na českém trůně - Marie Terezie. Platilo také u panovnic moderní klišé, že ženy do politiky přinášejí klid a jemnost? A co přinese Evropě éra královen, která ji zanedlouho čeká? V další živém natáčení podcastu Ženy XYZ o tom debatovaly redaktorky Markéta Plíhalová, Clara Zanga a Silvie Lauder.
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