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21. 10. 202657 minut

Ženy nemají čas tlachat se straníky. V senátních volbách pak mají méně šancí

Ženy XYZ #67: Feministický podcast, ve kterém Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga řeší důležitá aktuální témata

Silvie Lauder
,
Markéta Plíhalová
,
Clara Zanga
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Do Senátu se dostalo historicky nejméně žen od jeho založení v roce 1996 – jedna. Tím kleslo jejich celkové zastoupení v horní komoře ze 17 na 14. Senát však není homogenní jen genderově, ale také věkově nebo socioekonomicky. Proč je pro ženy těžké v těchto volbách uspět? A dařilo se jim na komunální úrovni lépe? Ve feministickém podcastu Ženy XYZ o tom diskutovaly Silvie Lauder, Markéta Plíhalová a Clara Zanga.

 

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Podcast je součástí série

Ženy XYZ

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