Táhněte všichni k čertu. A Tommy Lee Jones půjde do Texasu
Uzavřený herec žije v Texas Hill Country se svými koňmi, daleko od shonu showbyznysu. V seriálu Ničemové se však po desítkách let vrací na televizní obrazovku
Tommy Lee Jones má potíže s prasaty.
Divoká prasata mu při hledání ponrav rozryla zahradu tak, že z trávníku zůstaly jen ostrůvky v okolní hlíně. Jones nikdy nebyl příznivcem fyzických bariér, teď ale neochotně uvažuje o plotu, který by prasata zastavil.
„Nechtěl jsem mít kolem domu žádné ploty,“ řekl v kanceláři svého ranče v San Saba, texaském městečku, kde se narodil, kam se jako dospělý vrátil a kde se také registroval k volbám. „Jak vidíte, tenhle dům může o architektuře leccos říct.“
Dům byl postaven v roce 1856 jako pevnost. „V té době byl ještě naživu Sam Houston,“ říká Jones, který stojí na pozemku o rozloze dvou a půl tisíce hektarů v Texas Hill Country. Je to majestátní jednopatrová budova z vápence, s přerostlými keři šalvěje po obou stranách vchodu – další divoká věc, jež vyžaduje Jonesovu pozornost. (Sam Houston byl generál texaské armády v boji za odtržení Texasu od Mexika a připojení ke Spojeným státům – pozn. red.)
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