Jak opozice surfuje na vlně protestů a jak může jeden hlas zamávat s volbami
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Opoziční politici se vezou na vlně protestů. V Česku je to už taková tradice. Když občané vyrazí do ulic, protože nesouhlasí se současnou vládou, pokusí se svézt na této vlně opoziční nebo mimosněmovní politici. A nebylo tomu jinak ani v neděli na Letné. Na sociálních sítích se opozice předháněla ve videích, kde děkuje veřejnosti za účast. „Právě jsme dorazili na Letnou a jsem ráda, že jste tu s námi,“ říká třeba poslankyně Pirátů Barbora Pipášová v úvodu videa Pirátské strany. Jen na hlavní instagramový profil přidala strana z nedělního protestu deset příspěvků.
Pozadu nezůstala ani ODS, jejíž členové v minulosti blokovali třeba odvolání kontroverzních radních ČT. Stranu neodradilo ani to, že řada členů veřejně vyjadřuje nesouhlas s tím, že se ODS věnuje tématu poplatků. Také na oficiálním instagramovém účtu ODS najdeme z neděle deset příspěvků. Jedním z nich jsou transparenty Mladé ODS, nechybí ani nepovedený remake na jeden (také z nepříliš povedených) transparentů ze Staroměstského náměstí, který hlásá „Ve 4.36 chci na kolenou svoji holku, ne sněmovnu“.
Mimochodem vyfotil se u něj i předseda Martin Kupka. Kdo na fotografii, ale i na Letné chyběl, byl poslanec a stínový ministr zdravotnictví Štěpán Slovák. Na CNN Prima News to v neděli zdůvodnil jasně. „Vážím si lidí, kteří jdou na Letnou, ale já si myslím, že nemám být jako poslanec na Letné. Já mám argumentovat a bojovat s tím, co předkládá vládní koalice ve sněmovně. Mým úkolem podle mě není protestovat.“
Byl ale jedním z mála opozičních poslanců, který se tak rozhodl a veřejně to vysvětlil. Předseda Starostů Vít Rakušan sice na jedné z debat Opozice jinak říkal, že jeho hnutí nechce “surfovat na vlně protestů“. To souvisí i s novým PR hnutí STAN, které hodlá „opozici dělat jinak“. Ale realita avizovanému marketingu neodpovídala. I Rakušan na Letnou přišel a natočil videa a na jednom z nich děkuje občanům, kteří na Letnou přišli: „Děkuju občanské společnosti za to, že žije. Ale za nás politiky říkám, my si to musíme odehrát jinde,“ říká Rakušan.
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