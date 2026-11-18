„Skvělá práce, Voyagere!“ Sonda vyslaná ke hvězdám je od nás jeden světelný den a stále komunikuje
Vedoucí vědkyně mise Linda Spilker o chvílích, kdy lidé poprvé spatřili detailní snímky měsíců Jupiteru a Saturnu, poznatcích z mezihvězdného prostoru a o tom, jak ona sama oslaví důležitý milník v letu sondy
Byly to historické chvíle: Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století doletěly k Jupiteru a Saturnu americké sondy Voyager 1 a Voyager 2, které obě odstartovaly v roce 1977. Na obrazovkách v řídícím středisku mise se poprvé objevily detailní záběry povrchu měsíců obou planet a změnily náš pohled na vesmír – stejně jako další průběh letu sond Voyager, které už obě vstoupily do mezihvězdného prostoru: Voyager 1 v roce 2012, Voyager 2 v roce 2018. Sondy pořád posílají data na Zemi, byť signál z Voyageru 2 už je tak slabý, že jej dokáže přijmout jediná obří anténa na světě umístěná v Austrálii. Přinášíme rozhovor s americkou astrofyzičkou Lindou Spilker, jež se na misích obou sond podílí v podstatě už od jejich startu.
Sonda Voyager 1 putuje mezihvězdným prostorem za hranicemi naší Sluneční soustavy. Kdybychom teď mohli cestovat po jejím boku a rozhlédnout se kolem, co bychom viděli?
Byli bychom obklopeni naprostou temnotou, v dálce by jasně zářily hvězdy jako špendlíkové hlavičky. Naše Slunce je už od sondy dost daleko, takže by vypadalo jako velmi jasná hvězda. Mezihvězdný prostor není vakuum. Skládá se z vodíku a helia s malým množstvím těžších atomů, jako je uhlík, kyslík, dusík a vápník, které vznikly převážně při výbuších supernov v okolí. Přítomny jsou také částice s vysokými energiemi zvané kosmické záření a malé množství prachu. Nabité částice se pohybují mezihvězdným prostorem po magnetických siločarách, podobně jako proudy v oceánu. Většina z toho by samozřejmě byla pro lidské oko neviditelná, ale díky přístrojům na sondě Voyager 1 to můžeme zaznamenat.
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