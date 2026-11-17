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Článek je součástí výběru 16 textů o studentech, které jsme odemkli v rámci oslav 17. listopadu.
V memoárové knize Příběh jednoho Němce vzpomíná autor Sebastian Haffner na scénu, která se udála v březnu 1933, tedy krátce po nástupu Hitlera k moci. Seděl v knihovně berlínského Komorního soudu a pročítal spisy, když vtom do budovy vpadla bojůvka SA a začala vyhánět přítomné Židy. Jeden nařvanec přišel i k Haffnerovu stolu s otázkou, jestli je árijec. Ještě o několik týdnů dřív by Haffner – jak píše – tazateli odsekl „Co je vám do toho?“, teď ale s úlevou automaticky přitakal, že ano, je árijec. Muž od SA na něj chvíli nedůvěřivě hleděl a pak odešel k dalšímu stolu.
Haffner příhodu popsal s přiznáním, jak hluboký pocit ponížení krátce poté pocítil. Byl přesvědčen – a nutno říct, že zcela oprávněně –, že svojí odpovědí přiznal nastupujícím nacistům právo takové otázky lidem klást. Jak víme, mělo to svůj brutální vývoj.
Haffner sice při svém přikývnutí nelhal, protože on opravdu nebyl Žid, ale vzhledem k situaci považoval samotný fakt odpovědi za hluboké selhání už při svém prvním přímém střetu s nacismem. Nesl si z něj poznání, jak snadno dokáže nastupující nacistický režim přimět i kriticky smýšlejícího jedince k poslušnosti.
Střih. Jsme o devadesát tři let dál v Praze a jeden z nejagresivnějších proputinovských radikálů, poslanec SPD Jindřich Rajchl, zaútočil veřejně na Báru Stárek, ředitelku spolku Díky, že můžem, organizujícího oslavy 17. listopadu. Přes sociální sítě na ni poslal své fašoidní kumpány s jasně naznačeným pokynem, ať jí coby organizátorce studentských protestů „vycvičené a dosazené Sorosem“ dají co proto.
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