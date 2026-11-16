Proč pro stravování ve školních jídelnách stačí doporučení a mobily je nutné zakázat zákonem
Vláda věří školám, že zdravě vařit zvládnou samy i bez závazných pravidel
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Premiér Andrej Babiš (ANO) důvěřuje školním kuchařkám, vedoucím jídelen, ředitelům i zřizovatelům škol. „Jsou to profesionálové, kteří znají své děti, jejich preference i možnosti kuchyní. Nemusí jim každý detail nařizovat stát,“ uvedl na sociálních sítích. Reagoval tak na kritiku, která se na něj i jeho ministry snesla poté, co se rozhodli zrušit pravidla, podle nichž školní jídelny dosud vařily. Nově mají být standardy pouze doporučením. „Věřím našim kuchařkám, že dokážou připravovat zdravá, kvalitní a chutná jídla i bez dalších zbytečných státních příkazů a regulací,“ tvrdí předseda vlády. Považuje za nesmysl, že odteď by se ve školách dětem podávaly „jen smažáky“.
Stěžejní součástí stravovací vyhlášky je takzvaný spotřební koš, který stanovuje, kolik masa, ryb, luštěnin, mléka nebo cukru mají různě staré děti zkonzumovat v jednom jídle. Vedoucí jídelen podle spotřebního koše dosud sestavovali pokrmy i jídelníčky na celý měsíc. Koš se více než 30 let neměnil navzdory tomu, že přibyly poznatky o výživě, proměnila se nabídka potravin a vyvinuly se technologie, které lze v jídelnách využít. Negativním důsledkem zastaralých pravidel bylo třeba používání polotovarů či dochucovadel plných soli, některé jídelny například také vykazovaly ovocné čaje nebo šťávy jako ovoce.
Odborníci ze Státního zdravotního ústavu se proto v minulém volebním období rozhodli spotřební koš i navazující pravidla modernizovat. Cílem mělo být zdravé a vyvážené stravování. Změny, podle nichž už se ve školách může vařit, ale zatím nejsou povinné, nebyly nijak radikální. Ubylo brambor, aby vznikl prostor pro přílohy jako kuskus či bulgur, které dnes běžně jíme, ale před 30 lety o nich slyšel málokdo. Mírně přibylo třeba celozrnných potravin či ryb. Pro představu: v případě luštěnin šlo zhruba o jednu lžíci týdně navíc. Děti už neměly dostávat slazené nápoje, zato součástí každého jídla mělo být ovoce nebo zelenina, ať v syrovém, či vařeném stavu.
Hnutí ANO už během vzniku nová pravidla kritizovalo, tehdy z opozičních lavic. Jeho zástupci tvrdili, že děti budou zdravá jídla vracet a raději vyrazí na oběd do fastfoodu. „Pokud oběd skončí v odpadkovém koši nebo se děti ze stravování odhlásí, žádný přínos pro jejich zdraví to nemá,“ říká nyní Babiš a dodává, že zrušením pravidel jen plní předvolební slib.
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