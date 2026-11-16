Kritizovat, co mi vadí, a dobře se u toho pobavit. Sametové posvícení projde Prahou už po patnácté
V karnevalovém průvodu letos půjdou holubi, obří lípa i rozhněvané matky
Mezi lidmi, kteří přijdou 17. listopadu na Národní třídu zapálit svíčku, poslechnout si hymnu a oslavit výročí listopadové revoluce, se letos objeví také zhruba čtyřicítka holubů. Tedy přesněji řečeno vysokoškoláků převlečených za známé šedivé ptáky, kteří bezprizorně poletují po každém větším městě. Jejich cílem bude aspoň na chvilku přitáhnout pozornost k tématu krize bydlení. Za nimi půjdou ženy s ohnivými korunami doprovázené obřím karmínovým fénixem, děti s papírovými vlaštovkami na hlavách nebo kníratí panáčci s černými cylindry, pro něž je všechno jen hra.
I tyhle maskované skupiny jsou součástí karnevalového průvodu s názvem Sametové posvícení, který je už 15 let součástí listopadových oslav, a přinesou do něj téma, které je pálí. „Slavit a kritizovat jde krásně dohromady,“ vysvětluje zakladatelka Olga Cieslarová. Že už téměř čtyři desítky let máme v Česku svobodu a demokracii, podle ní neznamená, že není co zlepšovat.
Cieslarová se inspirovala ve švýcarské Basileji, kam pravidelně jezdí jako výzkumnice v jarním čase, kdy místní vyrazí do ulic ve vlastnoručně vyrobených maskách a užijí si třídenní karneval. „Basilejská Fasnacht je pro mě svátek občanské společnosti par excellence. Obyčejní lidé se propojí do skupin, hledají společná témata, jež pak nesou ulicemi. Všechno vzniká zespodu, všichni si tykají a v jedné skupině pak vedle sebe jdou pedikérka, právník i politik,“ popisuje.
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