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Agenda15. 11. 20263 minuty

Pět světových zpráv

Respekt

Izrael po volbách a situace v Gaze

Izraelský prezident pověřil Gadiho Eizenkota, lídra opoziční strany Jašar, sestavením vlády. Blok opozičních stran získal v parlamentních volbách 48 křesel, pro většinu v Knesetu potřebují 61. Strana dosavadního premiéra Netanjahua Likud zůstává sice nejsilnější, většinu ale ztratila. Na budoucí vládě se tak musí podílet i arabské strany, které dosud stály mimo koalice. Napříč politickým spektrem je shoda na nutnosti stability. Eizenkot má 28 dní na sestavení koalice. Izrael zároveň čelí kritice kvůli omezené dodávce humanitární pomoci do Pásma Gazy, které se po víkendových přívalových deštích vzpamatovává ze záplav. Ty zničily stany a dočasné přístřešky, v nichž desítky tisíc lidí kvůli konfliktu přežívají.

Čínská špionka v technologickém světě

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Přední americká technologická společnost Nvidia čelí prudkému propadu hodnoty na burze. Generální ředitel firmy Jensen Huang měl poměr se ženou, která je dle amerických autorit možnou čínskou špionkou a mohlo tak dojít k ohrožení jak americké bezpečnosti, tak obchodního tajemství firmy. Celá kauza by mohla mít dopad na globální trh s AI a čipy, které firma vyrábí. Ve čtvrtek Huang na post šéfa rezignoval, na což akcie společnosti reagovaly propadem o 13 procent. Detaily celé kauzy si můžete přečíst na webu Respektu.

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