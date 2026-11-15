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Respekt • Despekt15. 11. 2026

Respekt/Despekt

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Hokejisté a hokejistky drží spolu

Vlna podpory ženskému hokeji přišla po výroku Petra Macinky (Motoristé sobě) v nedělní debatě na CNN Prima News. Hokej jako sport pro všechny podpořili například hráči NHL Lukáš Dostál a Martin Nečas nebo prezident hokejového svazu Alois Hadamczik. 

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Ševčíkova (ne)omluva

Mandátový a imunitní výbor sněmovny řeší případ Miroslava Ševčíka (za SPD), který v říjnu během jednání dolní komory vykřikoval slova o menopauze mířící na poslankyni Michaelu Šebelovou (STAN). Ševčík by se měl omluvit na plénu – to však odmítá a radši zaplatí peněžitou pokutu. 
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