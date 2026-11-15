Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Uplynulo 190 let od pohřbu Karla Hynka Máchy. Mohutná tlaková výše od Jadranu přinesla sluneční svit, ale také noční mrazy. Výrobce pečicích mís Remoska oznámil stěhování z Kopřivnice do Ostravy. Jako lékařka nemohu uvěřit a jsem zásadně proti. Proč si stát myslí, že u školních jídelen zvítězí péče o zdraví dětí nad byznysem polotovarů a nad rozpočtem pro obědy? komentovala ředitelka Státního zdravotního ústavu Barbora Macková příkaz, jímž premiér Andrej Babiš osobně nařídil zrušit už připravenou odbornou reformu spotřebního koše, která měla od příštího roku zajistit, že ve zdejších školních jídelnách budou platit moderní výživové normy, bude se vařit z čerstvých surovin a ne z polotovarů a že na talíři bude více zeleniny, ryb či luštěnin a naopak méně cukru a soli; proti změnám ohrožujícím zdejší zavedené producenty potravin se postavila jejich profesní komora, jejímž prominentním členem je zemědělsko-potravinářské impérium Agrofert premiéra Babiše. Noviny přinesly zprávu, že se vědcům z Evropské organizace pro jaderný výzkum podařilo na urychlovači ve švýcarské Ženevě přeměnit olovo ve zlato. Začalo vyšetřování e-mailových hrozeb, které nedávno donutily k mimořádnému přistání a evakuaci desítky evropských letadel na běžných unijních linkách. Je to nebezpečné pro nás všechny, co žijeme v Evropě – nechceme druhou Jaltu. Nechceme, aby nás Rusko rozdělilo, citovaly noviny slova, kterými ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl plán amerického prezidenta Donalda Trumpa vytvořit společně s Rusy „novou bezpečnostní architekturu Evropy“, v jejímž rámci by Trumpova Amerika pomohla Rusku ovládnout Ukrajinu a vydala by do ruské sféry vlivu i členské země NATO na východ od Německa, za což by pak, jak se spekuluje, dostali Trump a lidé kolem něj na oplátku od ruského vůdce Vladimira Putina nezveřejněné osobní výhody a obchody. V Trutnově si občané pietním shromážděním na místě už neexistující, nacisty vypálené synagogy připomenuli, že před 88 lety zažili jejich židovští sousedé křišťálovou noc. Je v zájmu všech zemí Evropské unie, aby Ukrajina tuhle válku neprohrála a aby ruské tanky nestály na ukrajinsko-slovenské hranici, proto by se na pokrytí rozpočtových potřeb Ukrajiny měly podílet všechny státy; navíc v očích Němců, Španělů, Portugalců nebo Francouzů vypadá opravdu absurdně, když pomoc odmítají země ležící velmi blízko konfliktu, pro něž potenciální vítězství Ruska logicky představuje větší hrozbu – jako je právě třeba Česko, odpověděl novinář a expert v unijních otázkách Ondřej Houska na dotaz veřejnoprávního rozhlasu, proč německý kancléř Friedrich Merz veřejně varoval, že Německo zablokuje příští rozpočet EU, pokud se všechny členské státy nezavážou k finanční podpoře Ukrajiny v roce 2027 a v letech následujících; na této pomoci se dnes vedle Česka odmítá podílet ještě trojice dalších příjemců evropských solidárních dotací Bulharsko, Maďarsko a Slovensko. Český horolezec se při sestupu z rakouské hory Hochkönig zřítil do rokle poté, co jej mobilní aplikace navedla na zrádnou, dlouhodobě uzavřenou trasu. Objev zvýšené koncentrace chlorovodíku na Marsu naznačil, že rudá planeta je vulkanicky aktivní, a vědci se začali zabývat otázkou, jestli pod jejím povrchem přece jen nemohou existovat vhodné podmínky pro život.
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