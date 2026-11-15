Kultura15. 11. 20263 minuty
FILM TÝDNE: Divoký kůň Devítka je krvavá meditace o přátelství a šance Malkoviche na Oscara
„Přátelství, to je někdy víc než láska,“ zpívá Petr Rezek v hitu z roku 1974. Režisér a scenárista Martin McDonagh poslouchal punkové The Clash a tóny československé pop-music k němu rozhodně v mládí nedolehly. Přesto by se právě věta z Rezkovy písně hodila jako výstižný slogan k novému filmu Divoký kůň Devítka, který se na první pohled jeví jako politický thriller ze sedmdesátých let, ale ve skutečnosti je – jako raný McDonaghův snímek V Bruggách – konverzační tragikomedií o jednom mužském přátelství a jeho konci.
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