Demokraté zvítězili tím, že kandidovali proti Demokratické straně
I po těchto volbách platí, že Američané jsou spíš středopravicoví
Měsíc před triumfem demokratů v nedávných volbách se výzkumné centrum Pew Research Center zeptalo Američanů na jejich názor na obě politické strany. Šedesát jedna procent lidí vnímalo republikány nepříznivě a 58 procent mělo stejný negativní názor na demokraty. Tato nespokojenost s oběma hlavními politickými stranami v posledních desetiletích narůstá a podíl nezávislých voličů stoupá – podle agentury Gallup dosáhl vloni 45 procent dospělé populace USA. Jak se tedy demokratům uprostřed této rostoucí odcizenosti podařilo dosáhnout tak drtivého vítězství?
Stručná odpověď zní: tím, že se stali stranou proti stranám. V celém západním světě jsou voliči stále nespokojenější s mainstreamovými politickými stranami, které přicházejí o příznivce, členy i podíl na celkovém počtu hlasů. Ve volbách v Británii v roce 1951 získali konzervativci a Labouristická strana 97 procent hlasů; v roce 2024 činil jejich společný podíl 57 procent. To odráží část širší nespokojenosti se zavedenými institucemi od vlády přes církev až po velké podniky.
Demokratická strana šla do těchto voleb s pestrou skupinou nonkonformistů. Mnozí z nich otevřeně kritizovali samotnou Demokratickou stranu. Portál Axios provedl analýzu volebních spotů z období od 24. srpna do 22. září a zjistil, že letos 47 reklam spojených s demokraty kritizovalo vlastní stranu nebo obě strany, což je nárůst oproti pouhým 14 reklamám ve stejném období v roce 2018. Mezi kandidáty byli zastánci práva na život a podpory ropného a plynárenského průmyslu na jedné straně i zastánci všeobecného zdravotního pojištění a odpůrci imigrační policie ICE na straně druhé. Ukazuje se, že uvolnění ideologické konformity umožnilo demokratům být autentičtějšími a lépe reagovat na potřeby svých voličů.
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