Pět českých zpráv
Pražský magistrát povedou Starostové, Spolu a Praha sobě
STAN a Spolu se po měsíci vyjednávání shodly na koaličním partnerovi do vedení Prahy. Bude jím Praha sobě v čele s Adamem Scheinherrem, který po čtyřech letech znovu dostane gesci dopravy. Na úterní tiskové konferenci to oznámil lídr vítězné pražské kandidátky Petr Hlaváček (STAN). Spolupráci strany potvrdí koaliční smlouvou, kterou by měly podepsat 18. listopadu. Posledním krokem bude hlasování na příštím zasedání zastupitelstva. Tři uskupení společně obsadí 47 křesel z 65. Piráti po osmi letech míří do opozice, spolu s hnutím ANO.
Havlíček jednal o česko-ukrajinské spolupráci
Vicepremiér vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) navštívil s delegací asi padesáti českých firem Ukrajinu. Během třídenní návštěvy jednal v Kyjevě s premiérem Serhijem Koreckým a ministry dopravy a energetiky. Hlavním výsledkem návštěvy je český příslib navýšení počtu letadel L-39 Skyfox, které Česko poskytne Ukrajině. Obě strany se dohodly na dalších 12 strojích k již čtyřem slíbeným letounům. Zároveň česká strana získala licenci k těžbě v zemi. Kromě jednání navštívil Havlíček česko-ukrajinské byznys fórum nebo Chmelnyckou jadernou elektrárnu. Vedoucí rezortu průmyslu a obchodu byl od nástupu do funkce na Ukrajině poprvé.
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