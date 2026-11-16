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Filozofické otázky16. 11. 20262 minuty

Ján Markoš: Tikající bomba v obchodním centru

Pokud jsou lidé v ohrožení, je přiznání zločince vynucené mučením ospravedlnitelné?

Ján Markoš
,
Denník N
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Teroristé někde v obchodním centru ukryli bombu, která má zanedlouho vybuchnout. Nevíte, kam ji přesně dali. Víte však, že ji obvyklými metodami zřejmě nenajdete včas. Naštěstí se vám podařilo chytit jednoho z padouchů. Ten však mlčí jako hrob –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ani za nic nechce prozradit, kde bomba je.

A tady je otázka, která jde až na dřeň: Mučili byste toho člověka, abyste z něj onu životně důležitou informaci dostali?

Ti, kdo tvrdí, že bychom se k mučení teroristy měli uchýlit, mají pro svůj postoj dobré argumenty. Je třeba ochránit životy desítek či stovek nevinných lidí, které by bomba mohla zabít. Když položíme na váhy utrpení jediného člověka (ačkoli potenciálně obrovské), stále jde o menší zlo, než když přijde o život tolik bezbranných civilistů.

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Samozřejmě, mučení je špatně. Toto je však stav nejkrajnější nouze, takže výjimečně je povoleno i takovéto zlo.

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