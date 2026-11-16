Ondřej Kundra: Jak na agresivní Rusko, po estonském vzoru
Pobaltská země zavírá všechny přechody se sousedem, je to reakce na pokus o sabotáž
Estonsko od prosince uzavírá své hraniční přechody s Ruskem. Doteď byl na nich omezený pohyb, nyní nebude žádný. Vláda v Tallinnu tak reaguje na vyšetřování kontrarozvědky KAPO, která shromáždila dostatek přesvědčivé evidence, že za sobotním žhářským teroristickým útokem na dronařskou firmu Threod Systems stojí ruská vojenská rozvědka GRU.
Útočníci se pokusili rozbít okna její hlavní budovy, hodit dovnitř hořlavé látky a zapálit ji. Cílem bylo způsobit požár a výbuch. Bezpečnostní služba firmy ale zasáhla a útok překazila, přičemž budova společnosti neutrpěla významné škody a nikdo nebyl zraněn. K odhalení útoku pomohlo to, že o něm byli Estonci informování od lotyšské bezpečnostní služby VDD, která dopředu získala informace o zamýšlené sabotáži.
Estonci dopadli osm mužů, lotyšských občanů pracujících právě pro ruskou GRU. Threod Systems vyrábí především průzkumné drony (je jedním z největších soukromých výrobců v Pobaltí), ukrajinská armáda je používá od roku 2017, ve vyhledávání ruských cílů jsou vysoce efektivní. Vedle toho vyrábí odpalovací jednorázové dronové systémy pro mise k lokalizaci nepřítele. Společnost drony dodává i estonským bezpečnostním složkám.
„Našimi zákazníky jsou například estonský policejní úřad a pohraniční stráž. A samozřejmě různí zahraniční partneři,“ popsal letos na jaře Respektu obchodní ředitel Threod Systems v nyní napadeném sídle společnosti. Firma expanduje, počet jejich zaměstnanců se od začátku roku 2022 zvýšil 2,7krát a do konce roku 2025 dosáhl téměř dvou set, přičemž tržby za stejné období vzrostly téměř sedmkrát. Pro Rusy šlo tedy o klíčový terč na území Pobaltí.
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