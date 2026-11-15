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Česko15. 11. 20268 minut

Letná zachraňuje poplatky, Chudárek hledá peníze a politici pojistky

Rekordní počet lidí demonstroval za financování veřejnoprávních médií i změnu stylu vládnutí. Probrat se má i opozice

František Trojan
,
Magdaléna Fajtová
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Mikuláš Minář a spolek Milion chvilek opět v neděli zaplnili Letenskou pláň. Jasná rozbuška se udála na konci října v půl páté ráno, kdy sněmovní většina schválila v prvním čtení novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase. Policie potvrdila, že jde o největší protest v dějinách samostatné České republiky. Na Letnou dorazilo možná až 400 tisíc lidí. „Poplatky = svoboda“, „Média nedáme“ či „Ruce pryč od médií“ stálo na transparentech, které nesli.

 Nejčastěji to byly právě zmínky o médiích a zachování poplatků. „Těžko ale říct, jestli je to proveditelné, četla jsem právní názory, že teď už se to moc zastavit nedá,“ říká jedna z účastnic stojící asi v polovině pláně. „Ale naděje umírá poslední. Proto jsme tady,“ dodává její kamarádka.

 Přes mrazivé počasí dorazili lidé nad Prahu i kvůli dalšímu dění posledních několika týdnů a měsíců. Přišli demonstrovat nejen za nezávislost veřejnoprávních médií, i když šlo o nejvýraznější a jednoznačné téma. Podle jejich vyjádření jim vadí i to, jakým způsobem vláda postupuje obecně při prosazování zákonů, výměna lidí ve státní správě či to, jak kabinet s občany komunikuje. Ale také ekologie a zdraví.

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To dokládá i proslov, který měl asi v polovině akce Mikuláš Minář, který přečetl čtyři požadavky demonstrantů: stažení návrhu Oty Klempíře na změnu financování, dialog s veřejností, slib veřejnosti neopakování nočního hlasování v půl páté ráno, odvolání Tomia Okamury z čela Poslanecké sněmovny a zbavení ministerstva obrany vlivu SPD.

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