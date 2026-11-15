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Fotogalerie15. 11. 2026

Letná proti 4:36

Stovky tisíc lidí se dnes odpoledne shromáždily na pražské Letné, aby podpořily veřejnoprávní média, o jejichž svobodu a nezávislost se obávají. Protest proti zákonu, který ruší rozhlasový a televizní poplatek, převádí financování České televize a Českého rozhlasu na stát a ubírá jim peníze, svolal spolek Milion chvilek.

Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
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Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš
Demonstrace na podporu veřejnoprávních médií Autor: Milan Jaroš

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