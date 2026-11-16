Bára Stárek: Nechtěli jsme spory před 17. listopadem, ale ministr Klempíř nám škrtl dotaci a zaútočil
S ředitelkou nevládní organizace Díky, že můžem o letošních oslavách revoluce, úspěšné sbírce pro Korzo Národní, osobním nasazení a odolnosti vůči výpadům politiků i čerpání sil na horách a spokojeném manželství
V nejnovějším podcastu Tekutá společnost byla hostkou ředitelka neziskové organizace Díky, že můžem Bára Stárek. Pořad Barbory Kroužkové vychází každý čtvrtek v 16 hodin na webu, v aplikaci Respektu a také na podcastových platformách a YouTube. Zde je rozhovor, který z podcastu vychází.
Situaci posledních týdnů jste donedávna sledovala z USA. Vnímala jste to jinak?
Vnímala jsem to hodně jinak. Bylo velmi turbulentní celé to sledovat už jen kvůli tomu, že jsem nebyla osobně s týmem, což je pro mě nejtěžší věc na tom všem. Musím říct, že jsem neskutečně pyšná na to, jakým způsobem to tým zvládl. Ale tři týdny jako takové byly fakt náročné. Je těžké nebýt u toho, když někdo útočí na vaši práci, na lidi okolo vás, na to, co strašně dlouho děláte a nechcete za to ocenění. Děláte to pro lidi, pro zemi, kterou neskutečně milujete. A když na to někdo útočí z dálky, ať už jen špatnými vtipy nebo opravdu útoky, je hrozně náročné to sledovat. Nedokážu si představit, jaké to bylo tady, ale na dálku to bylo fakt náročné a hodně jsem se musela spoléhat na to, co mi řeknou lidé okolo mě a co si s nimi zavolám.
Ukázalo se ale, že jak tvrdé byly útoky, tak byla neuvěřitelně silná podpora. Jedna věc je podpora, jež přišla od mého týmu, který mi volal a chtěl mít jistotu, že nevidím pouze negativní věci. Druhá, že přišla podpora i od lidí, kteří chodí na naše akce, od studentů, kteří se jich účastní, nebo od veřejnosti, jež prostě věří, že děláme dobrou práci, a mají nás rádi. To hodně pomohlo k tomu, abychom se nějakým způsobem udrželi a řekli si: „Hele, fakt asi děláme dobrou práci a je super, že ji můžeme dělat dál.“
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