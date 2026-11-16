„Kluci, pojďte víc makat.“ ODS deset měsíců po kongresu opět řeší co dál
Výzva z Děčína odhalila bezradnost partaje, která bývala hegemonem české politiky. Preference stagnují a recept na změnu nemají ani ti, kdo si na to nahlas stěžují
Je páteční odpoledne a část nejužšího vedení někdejší dominantní tuzemské politické značky spěchá ze sněmovny na utajované místo ve Středočeském kraji. Jedou se radit, co udělat pro to, aby ODS zastavila svou stagnaci. Cestou stihnou ještě na stranické sociální sítě přidat kritiku vládního návrhu na zavedení mimořádné daně pro rafinerie, který sněmovna před jejich odjezdem poslala do závěrečného čtení, a pak se až do páteční půlnoci odpojují od vnějšího světa. „Budeme v místě, které nikdo nezná. Tím jsem nechtěl říct, že v Brně,“ glosoval situaci odkazem na známý vtip před odjezdem na jednání předsednictva šéf senátorského klubu Zdeněk Nytra.
Utajit místo před médii se vedení ODS nakonec opravdu povede. I na tomto detailu se ukazuje důležitá věc, kterou už několik týdnů popisují členové strany v kuloárech. ODS tápe, její podpora neroste a ani deset měsíců po kongresu strana neumí definovat svou misi. A tak u toho logicky nechce být „lapena“. Smíří se ODS s tím, že v Česku v roce 2026 tradiční konzervativní strana prostě vyhrávat nebude, a zaměří se jen na své tvrdé jádro, nebo se vrátí k myšlenkám bývalého šéfa Petra Fialy a pokusí se spojením s konkurencí oslovit širší voličské spektrum?
Málo konkrétní
Zasedání předsednictva bylo sice plánované dlouho dopředu kvůli povolební bilanci, jenže atmosféra v partaji po měsíci od voleb výrazně zhoustla. Poslední průzkumy totiž potvrdily trend, před nímž někteří občanští demokraté dlouho zavírali oči nebo jej zlehčovali. Hnutí STAN Víta Rakušana definitivně přestává být jen „jarním“ fenoménem, stabilně roste a ODS citelně utíká. Naopak strana Martina Kupky přešlapuje na místě a v některých modelech se propadla až k hranici deseti procent.
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