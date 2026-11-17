Úspěch srbských studentů inspiruje i české protestující. Není ale univerzálním návodem na změnu
V čem jsou zdejší protesty proti Babišově vládě (ne)podobné tlaku na režim prezidenta Vučiće
„Jak vlastně Češi vnímají změny v Srbsku?“ zeptal se mě „na oplátku“ při rozhovoru srbský novinář Dušan Mlađenović z televize N1, který se snažil porozumět mohutné demonstraci na pražské Letné a zajímalo ho, jakou šanci na prosazení svých požadavků má tato část české společnosti. Tenhle dotaz jsem očekávala – úspěch srbského studentského hnutí, které po téměř dvou letech masových demonstrací, blokád a bojkotů studia dokázalo ukončit 14 let vládnutí prezidenta Aleksandara Vučiće, rezonuje na mnoha místech po celém kontinentu.
Evropský podzim se nese ve znamení protestů – a to zejména studentských. Známe je nejen ze Srbska, ale i ze zemí jižní Evropy, Francie nebo Německa. Revoltu generace mladých dospělých, kteří často volají po lepších podmínkách pro studium nebo dostupnějším bydlení, sice neodstartovali studenti v Srbsku, podobná hnutí jsme v posledních letech viděli třeba i v Nepálu. Ale jejich nesporný úspěch dodal síly lidem i jinde – a Srbové to vědí.
Dotaz novináře Mlađenoviće to ilustruje poměrně jasně. Velká část tamní populace cítí, že lidé v jiných zemích teď na tamní studentskou „revoluci“ hledí jako na něco, z čeho si mohou vzít příklad. A ruku na srdce, v posledních dekádách neměli lidé v Evropě zrovna chuť brát si ze Srbů příklad prakticky v ničem. Přejme jim to tedy – Srbové si po letech, kdy jejich zemi provázel především nacionalismus, autoritářství a politická nestabilita, zaslouží mít důvod k hrdosti.
Zdá se, že i Češi to vnímají poměrně silně – a zároveň trochu zjednodušeně. Dodat si odvahy úspěchem srbské změny tlačené „zdola“ je v pořádku, ale měli bychom se vyvarovat toho, abychom ji brali jako univerzální návod nebo se na ni upínali. Srbská a česká realita v politickém a veřejném smyslu si z řady důvodů není nijak podobná.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu
Mohlo by vás zajímat
Respekt ObchodPřejít do obchodu
Summit Číny, USA a Ruska nevypadá na Jaltu 2.0. Ukrajina zimu pod palbou i s naší pomocí zvládne
Jak psal Respekt o radikalizaci
Výběr textů k výročí 17. listopadu