Odhalení v poušti: pravěkým lidem nestačila k životu voda a dostatek zvěře
Archeologové včetně českých vědců na Arabském poloostrově prokázali, že naši předchůdci se usazovali v blízkém okolí hornin vhodných pro výrobu kamenných nástrojů
Je to největší „moře“ nepřerušovaného písku na světě, větší než na Sahaře. Poušť Rub al-Chálí na jihu Arabského poloostrova údajně ukrývá Písečnou Atlantidu, dávno zaniklé město, o jehož nalezení snil už britský plukovník známý jako Lawrence z Arábie a které v roce 1984 hledal z oběžné dráhy i raketoplán Challenger. Nikdy se nenašlo, ale nedávno se pustá a nepřístupná oblast dostala do centra pozornosti z jiného důvodu.
Kromě pověstí a mýtů je obklopena i lokalitami, kde návštěvníci doslova zakopávají o kamenné nástroje pravěkých lidí rozseté po povrchu. Podle archeologa Jeffeyho Rosea, který působí na Algarveské univerzitě v Portugalsku, jsou v Ománu, na jižním okraji pouště, místa, kde nemůžete zastavit auto a vystoupit, aniž byste narazili na archeologickou lokalitu.
„Jsou všude a časově pokrývají milion let prehistorie,“ vypráví vědec v dokumentu časopisu Nature The Empty Paradise (Neosídlený ráj). V prstech při tom obrací plochý, hrubě opracovaný úlomek kamene s ostrými okraji, jeden z nástrojů, které kdysi zajišťovaly přežití našeho druhu i jeho předchůdců.
Oblast Rub al-Chálí nebyla pouští vždy. Během meziledových dob se Arabský poloostrov čas od času měnil v takzvanou Zelenou Arábii. Díky monzunu přinášejícímu vláhu od Indického oceánu se tu periodicky objevovala travnatá savana s četnými jezery napájenými podzemní vodou. Různými cestami sem pak přicházeli lidé a usazovali se tady. Důkazem jsou právě archeologické lokality – a pokud je nacházíme na okrajích pouště a v jejím okolí, měly by být i v jejím vnitrozemí, kde rovněž panovaly příznivé podmínky k životu.
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