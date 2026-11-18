Ján Markoš: Klín se klínem vyráží, Fico usvědčuje Fica
Předseda vlády nás vyzýval, abychom se nebáli pravdy. Inu, pravda je taková: premiér nemluví pravdu, manipuluje a zamotává se do lží
„Bojíme se pravdy, a to je největší problém, který máme. A proto mi dovolte, abych k vám dnes byl velmi upřímný a otevřený a řekl pár slov, která se možná běžně neříkají. Ale dobře mě znáte, jsem čtrnáctý rok předsedou vlády Slovenské republiky, já si neberu servítky.“
Tak Robert Fico před několika dny promluvil k publiku na slavnostní večeři slovenského průmyslu a dopravy.
Pokud je strach z pravdy opravdu tak velkým problémem, jak tvrdí předseda vlády, pokusme se ho v tomto textu překonat. Zvedněme pomyslnou rukavici, kterou nám premiér hodil. A prozkoumejme, jak to s jeho pravdomluvností ve skutečnosti je.
A protože klín se klínem vyráží, nepoužiji na kritiku Ficových slov názory odborníků ani grafy, statistiky či jiná fakta. Použiji výlučně slova a postoje téhož Roberta Fica. Pokud totiž ukážeme, že premiér si pravidelně protiřečí, bude z toho logicky vyplývat, že jeho vztah k pravdě je mnohem vlažnější, než jak deklaruje v úvodním citátu textu.
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