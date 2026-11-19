Z mučení se vzpamatováváte dlouho. Musíte se znovu naučit důvěřovat světu
S ukrajinskou psychiatričkou Boženou Andruščyšyn o lidech, kteří prošli ruským zajetím
Žijete a pracujete jako psychiatrička v západoukrajinském Lvově. Ten byl většinou považován za bezpečné město, protože je daleko od fronty. Platí to stále?
Situace na západě Ukrajiny teď není příliš dobrá. Jak říkáte, v minulých letech byla tato část země považována za relativně bezpečnou. Sloužila jako útočiště pro lidi, kteří utíkali před válkou z východu Ukrajiny nebo z Kyjeva, protože západ země nebyl tak intenzivně bombardován. To se ale změnilo. V poslední době, zejména během posledních několika týdnů, čelí i Lvov útokům ruských proudových dronů. Letecký poplach se teď u nás rozeznívá několikrát denně, ve dne v noci. Na něco takového jsme nebyli zvyklí.
Co se v ruských útocích změnilo?
V minulých letech na západ Ukrajiny Rusové útočili většinou raketami, třeba jen jednou za tři nebo čtyři měsíce. Teď jsme svědky dronových útoků prakticky každý den. Je to nezvyklé a nahání to strach. Někdy nad městem krouží hodiny. Nejen, aby obyvatele vyděsili, naše úřady se domnívají, že takto pátrají po konkrétních cílech. Připravujeme se samozřejmě s postupující zimou na ještě intenzivnější útoky, víme, že Rusové chtějí masivně zasáhnout energetickou infrastrukturu. Ale také obytné domy a další civilní budovy.
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