Funguje v Česku socialismus pro bohaté?
Zdanění majetku a kapitálu je v Česku nízké
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Když se mluví o daňových rájích, většinou se toto spojení používá v souvislosti se státy jako Kypr, Irsko, Švýcarsko – plus další země, do kterých své bohatství odklánějí movití podnikatelé a nadnárodní korporace. Z jejich pohledu jde o racionální úvahu, zároveň jim to současné fungování světa umožňuje: zisky a výdělky získají v jedné zemi, ale díky šikovným účetním dokážou do státních pokladen odevzdat jen minimální příspěvky.
Jak ukazuje studie organizace PAQ Research, v určitém slova smyslu je daňovým rájem pro část společnosti i Česko. Kapitál a majetek se daní minimálně. Ze srovnání s 32 zeměmi vyplývá, že v tuzemsku lidé s velkým majetkem, ať už třeba v podobě nemovitostí či podílů ve firmách, platí nízké, anebo žádné daně. Debata to je důležitá zejména v souvislosti se schodkem státního rozpočtu ve výši 386 miliard korun, se kterým pro příští rok počítá vláda Andreje Babiše.
Ministryně financí Alena Schillerová už v tuto chvíli mluví o nějaké podobě konsolidačního balíčku na úrovni 100 miliard korun, tedy o překopání rozpočtu na výdajové i příjmové stránce, které by vedlo ke snížení schodku. Jakým směrem se vláda vydá, zatím není jasné. Z posledních měsíců je ale zřejmé, že se na příjmové stránce jedná zejména o možném zdanění investičních bytů, případně o nějaké formě sektorové daně zaměřené na vybrané obory.
PAQ a jeho zakladatel Daniel Prokop do české debaty dlouhodobě přináší data a východiska, na základě kterých lze vést smysluplnou debatu. Bez nich bychom zůstali v zajetí nahodilých výkřiků o tom, že zvyšovat daně nemá smysl, protože stát je vždy špatný hospodář, případně že je potřeba plošně zdaňovat miliardáře. Oba názory jsou samozřejmě legitimní, nevedou však k produktivní debatě, když nevíme, jaké jsou další možnosti.
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