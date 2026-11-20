Chce vláda otevřít dveře švarcsystému?
Experti varují před velkou změnou pracovního práva
V atmosféře vyhrocené politické situace, z velké části kvůli otřesům spojeným se změnou financování veřejnoprávních médií a s útokem části vládní koalice na dosavadní prozápadní směřování Česka, zapadají v mediálním prostoru tiše jiné vládní experimenty, které by si rovněž zasloužily celospolečenské zamyšlení a pozornost, protože mají přímý dopad na životy desítek až stovek tisíc lidí. Jednou z nich je plánovaná změna definice závislé práce, která určuje, kdo je zaměstnanec a kdo podnikatel bez zákonné ochrany.
Experti upozorňují, že půjde o faktickou legalizaci švarcsystému, tedy praxe, kdy firmy obcházejí zákony definující vztah mezi zaměstnancem a firmou s cílem ušetřit na daních a odvodech za pracující. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka označuje varování odborníků za „iracionální hysterii“ a plánovanou legislativní úpravu obhajuje nutností zpřesnit současnou definici. S debatou o úpravě definice odborníci souhlasí, ministerský směr ale označují za riziko.
Juchelka tvrdí, že problémy, před kterými varují odbory, jsou „strašení lidí“. Nezávislí experti však ve většině nepochybují o tom, že v případě chválení skutečně půjde o faktickou legalizaci švarcsystému. Změnu obhajují jen zástupci velkých zaměstnavatelů, kteří díky ní mohou v budoucnu ušetřit významné peníze na nákladech už ne za zaměstnance, ale za spolupracující podnikatele.
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