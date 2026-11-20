Žitava, to je hra na domácím hřišti. Jak Jaroslav Rudiš prorazil na německém trhu
Na turné s českým spisovatelem, který si vytváří vlastní, rozpoznatelný vesmír
Je studený podzimní večer a Divadlo Gerharta Hauptmanna v centru německé Žitavy se zvolna plní. Na programu dnes není klasika, nýbrž „jen“ autorské čtení spisovatele z nedalekého Česka. Rozlehlá budova postavená v nacistickém stylu třicátých let ale přesto hlásí skoro vyprodáno. Více než tři sta lidí si přišlo poslechnout Jaroslava Rudiše, který tu dnes bude číst ze svého nového románu Wo die Toten sprechen (Kde mluví mrtví), s nímž právě objíždí německá města.
Padesátník s neodmyslitelnou patkou a výraznými brýlemi se v herecké šatně před vystoupením posilňuje nachystaným občerstvením: chlebíčky, sladkými tyčinkami a minerálkou. Podobný set ho čeká na každé štaci, stejně jako kapely si na svém turné vypisuje tzv. rider neboli seznam věcí, které si přeje mít nachystané v zákulisí. „To jsem se naučil od Svena Regenera,“ zmiňuje německého prozaika a svého kamaráda, který žije stejně jako on v Berlíně. Rudiše si člověk spíš než s minerálkou spojí s pivem, jímž jsou jeho knihy „nasáklé“, toho ale během turné prý moc nevypije. Na včerejším čtení ve Freibergu měl jedno malé a často si nedá ani to. Být na cestě s knihou je fyzicky náročné, vysvětluje, hlavně hlas musí být neustále v pořádku, a proto dodržuje poměrně striktní režim. „V Německu vás čtení živí. Stáváte se malou rockovou kapelou, bavičem, od kterého se čeká chytrá zábava. Většinou čtete u mikrofonu vestoje a pak následuje hodina a půl podepisování a povídání si se čtenáři, které se protáhne třeba i do půlnoci. A další den znovu.“
Podobných turné už zažil hodně, to aktuální je ale mimořádné: navštíví asi osmdesát míst, což je víc než kdykoli předtím, a často půjde o velké akce s několika sty diváky jako dnes, což, jak říká, „už je docela rokenrol“. V posledních pár letech podle něj na čtení začalo chodit výrazně více lidí a i knih se prodává víc. „Jako by se něco prolomilo,“ uvažuje nahlas Rudiš. Paralelně s knižním turné je přitom ještě na šňůře se svojí kapelou Kafka Band a během podzimu má také naplánovaná čtení s publicistickou knihou Na jedno, která nedávno vyšla i v češtině a pojednává o kultuře pití piva v Evropě. Autor, performer a občasný novinář, nicméně i přes nabitý kalendář nevypadá unaveně, naopak se zdá být ve svém živlu a na dnešní vystoupení se viditelně těší. „Žitava, to je pro mě Heimspiel, hra na domácím hřišti,“ přechází do sportovní terminologie. A vysvětluje, že ve východoněmeckém městě u českých hranic má silnou základnu „ultras“, tedy fanoušků, kteří od něj četli úplně všechno a zpravidla obsadí první řady. „A takových míst přibývá,“ pochvaluje si.
Rudiš je úkaz, který není nutné dlouze představovat: cenami ověnčený spisovatel, který uspěl v Česku i v Německu, zpěvák několika hudebních uskupení a také vášnivý milovník železnice a piva žijící mezi dvěma zeměmi je už přes dvacet let nepřehlédnutelnou postavou kulturní scény. Jako někdo, kdo ho sleduje od začátku, ale cítím, že jedna část „fenoménu Rudiš“ ještě dostatečně popsána nebyla. Poté, co začal relativně nedávno psát primárně v němčině, Rudiš v Německu skutečně prorazil a stal se tu autorem, na kterého chodí zástupy lidí v metropolích i v menších městech. Aktuální turné nabízí příležitost prozkoumat, jak se mu to podařilo.
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