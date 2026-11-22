Trapné nebo v lihu. Proč český film nevypráví příběhy žen padesát plus
Herečkám s věkem ubývá velkých rolí. Padesátka je zlom: nastává ticho a čekání na šanci, že si zase zahrají – jako seniorky
Občas se nějaké nabídky objeví, ale nepotřebuji hrát padesátnici, která se utrhne ze řetězu,“ říká do telefonu herečka Vanda Hybnerová. Odkazuje na typ rolí, jež tuzemští filmaři v podstatě vyhradili herečkám po padesátce, přesněji řečeno těm, které se nacházejí v jakési zúžené „nebezpečné“ věkové zóně ničeho mezi padesáti a pětašedesáti. Nejlepší, v co mohou v českém filmu aktuálně doufat, je, že budou Trapný padesátky (jak zní název seriálu České televize z roku 2017) nebo letošní Ženy v lihu.
Jedna mezinárodní studie za druhou ukazují, že herečkám s věkem ubývá příležitostí hrát hlavní role. A po padesátce jsou odsunuté do těch vedlejších, kde fungují jako stafáž v příbězích mladších postav. Například britská organizace Age Without Limits, jež vede kampaň za lepší reprezentaci starších žen v kinematografii, letos zveřejnila závěry tříleté studie, která ukázala, že je čtyřikrát pravděpodobnější, že v celovečerním filmu bude v hlavní roli mluvící zvíře než žena nad šedesát. Zkoumala stovku komerčně nejúspěšnějších snímků uvedených v tamních kinech v letech 2023–2025. Americká studie The Ageless Test na komerčně nejúspěšnějších filmech roku 2019 v USA, Británii, Francii a Německu zase zjistila, že jen jeden ze čtyř filmů splňuje test, podle něhož jsou ženské postavy nad padesát nepostradatelné pro děj a nejsou zachycené stereotypně jako nevrlé, nepříjemné nebo neupravené.
Pro český film podobná studie není k dispozici. Ale při pohledu do produkce uplynulých patnácti let se i tady opakuje stejný vzorec. Potvrzují ho i zkušenosti oslovených hereček. „Platí stoprocentně, že po pětačtyřicítce mi výrazně ubylo rolí,“ říká Vanda Hybnerová, která si naposledy zahrála pravou ruku majitele sportovní agentury (a kariéristku bez rodiny) v loňském snímku Neporazitelní. Podobnou zkušenost má i Nela Boudová: „Rozhodně nemám tolik nabídek, kolik jsem mívala. Je to tím, jak je celá společnost mířená na mladé lidi.“ Hlavní filmové role ubyly i Lence Vlasákové. A tendenci potvrzuje také herecká agentka Selma Ročková. Ani jedna ze zmíněných hereček v tom ale nevidí ageismus, tedy diskriminaci a předsudky kvůli věku. Hybnerová to spíš vnímá jako přirozený vývoj „českých generačních rybníčků“. Patří prostě do jiné generace než do té, která v současnosti nejvíce točí a vypráví.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu