Výstavy, na které se vydat
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Jaroslav Čermák: Mýty evropské reality
Galerie hl. města Prahy, Městská knihovna, 4. 11. 2026 – 28. 2. 2027
GHMP spojila síly s NGP, aby se po více než sto letech v úhrnu zaměřily na tvorbu malíře Jaroslava Čermáka (1830–1878). „V českém prostředí se stále silněji prosazoval obraz vlasteneckého a slovanského malíře, zatímco složitější vazby jeho tvorby k Belgii, Francii, dobovému trhu a mezinárodní kritice ustupovaly,“ uvádí galerie, která nyní nabízí širší pohled na Čermákovo dílo.
Anna Jagellonská (1503–1547). Královna na prahu nové doby
Národní galerie Praha, Valdštejnská jízdárna, 23. 10. 2026 – 28. 3. 2027
Nejambicióznější letošní projekt NGP připravily ředitelka Sbírky grafiky a kresby NGP Blanka Kubíková a Jaroslava Hausenblasová z Filozofické fakulty UK. Při příležitosti 500. výročí nástupu Habsburků na český trůn se ohlížejí za pozapomenutou královnou Annou Jagellonskou. Její bratr Ludvík zahynul roku 1526 v bitvě u Moháče a českým králem byl poté zvolen Annin manžel Ferninand I. Atraktivně pojatá expozice přibližuje celý život královny Anny. Zvláštní pozornost věnuje tomu, jak byla královna zobrazována ve výtvarném umění. Představuje přitom díla zapůjčená z celé Evropy. Součástí výstavy je také rekonstrukce Pražského oltáře od Lucase Cranacha staršího.
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