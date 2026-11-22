Divadelní premiéry
Respekt Sezona zima 2026-2027
Čtete článek z přílohy Respekt Sezona, která vyšla v Respektu 48/2026.
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Proces Pelicot
Dejvické divadlo, Praha, 22. 11.
Oratorium švýcarského režiséra Mila Raua a francouzské umělkyně Servane Dècle vychází ze skutečného soudního procesu s Dominiquem Pelicotem, který v letech 2011–2020 své manželce Gisèle Pelicot podával hypnotika a nechával ji desítkami mužů znásilňovat, zatímco byla v bezvědomí. Divadelní kus vzdává hold ženě, která se stala symbolem boje proti sexualizovanému násilí a vyšlapala cestu ke společenské změně. V evropsky proslulém projektu o banalizaci znásilnění a jeho právním posuzování účinkují herci z činohry Národního divadla, Dejvického divadla a další veřejně známé osobnosti.
Cancel
Palác Akropolis, Praha, 18. 11.
Cancel z produkce Spitfire Company je první český rapový muzikál, který hledá hranici mezi rapovou personou a člověkem odpovědným za své činy. Muzikál mluví o kultuře, která některé věci vydává za nadsázku, jiné zase za součást hry, kterou je potřeba hrát, a někdy prostě staví na tom, že je třeba uvěřit tomu, kdo má nejhlasitější mikrofon. Hudbu složil Ivo Sedláček, člen experimentálně raveového a rapového dua PAST.
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