Co říkají uvězněná letadla o éře umělé inteligence
Po dekády vytvářená obrana počítačů najednou nestačí
V posledních dnech to vypadalo, jako by počítače po celém světě šly do stávky. Dvanáctého listopadu společnost Microsoft oznámila výpadek, který ochromil práci přibližně 430 milionů uživatelů. O den později Federální úřad pro letectví (FAA) nařídil zastavení letového provozu v USA, což vyvolalo vzpomínky na události z 11. září. Dále 16. listopadu se společnosti JPMorgan Chase i United Airlines potýkaly s vážnými problémy se svými technologickými platformami. Následující den dokonce i Národní bezpečnostní agentura (NSA), jeden z nejmodernějších útvarů pro kyberbezpečnost, oznámila výpadek své vlastní utajené komunikační sítě.
Zatím není jasné, zda některá z těchto událostí byla důsledkem kyberútoků, ale je pozoruhodné, ke kolika poruchám dochází současně. Minulý pátek, krátce předtím, než letecký úřad poslal všechna letadla na přistání, vydala FBI naléhavé varování, že se nyní široce používá nová generace autonomních hackerských nástrojů využívajících umělou inteligenci.
Tyto poruchy poukazují na výzvu, před kterou nyní stojíme. Vytvořili jsme vysoce komplexní a propojené softwarové systémy, které tvoří jádro moderních ekonomik a společností, a tyto systémy mají obrovské slabiny.
Zranitelnost ještě zhoršuje zásadní problém. Jak uvádí generální ředitel společnosti Rubrik, zabývající se kyberbezpečností, Bipul Sinha: „Po většinu historie kyberbezpečnosti jsme budovali obranné mechanismy na základě nevysloveného předpokladu, že útočníkem je člověk.“ To, co funguje proti skupině jednotlivců, nemůže fungovat proti tisícům či desítkám tisíc agentů umělé inteligence, kteří pracují 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dní v roce a neúnavně hledají chyby v softwaru.
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