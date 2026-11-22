Pět českých zpráv
Poplatky podle vlády nezůstanou
S tím, že by se zachovaly poplatky a byl stažen návrh Oty Klempíře na jejich zrušení, dnes nikdo z vládních činitelů nepočítá. Hlavní požadavek nedělní demonstrace na pražské Letné tak zůstane nejspíš nevyslyšen. Již dávno se tak v kuloárech rozjel souboj o dostatečné „vyztužení“ systému, který vláda přichystá. Doposud byla v tomto směru hodně nekonkrétní. Karel Havlíček opakuje jako cestu skandinávský model (těch je ale více a doposud neznáme detaily) a pro Českou televizi řekl, že se nebrání ani ústavní pojistce. Takovou by mohla být například nutnost schválit jakékoli příští změny mediálních zákonů také Senátem, a to bez možnosti sněmovny horní komoru přehlasovat, jako tomu je u volebního zákona a jiných. S eventualitou konce poplatků počítá i opozice a nahlas už o ní také mluví zástupci médií veřejné služby – zejména České televize.
Nový primátor Prahy
Hlavní město má nového primátora, vůbec poprvé za hnutí STAN. Petr Hlaváček, dosavadní náměstek pro územní rozvoj, vystřídal ve funkci Bohuslava Svobodu (ODS). Zastupitelstvo zvolilo také pětici náměstků a pětici řadových radních. Půdorys Starostů, Spolu a Prahy sobě se 47 hlasy v 65členném zastupitelstvu tak zatím funguje bez potíží. Hlavní hybatelé vlády nad Prahou budou kromě Hlaváčka, který si pod sebou nechá agendu územního rozvoje (a bydlení), Tomáš Portlík (náměstek pro finance) a Adam Scheinherr, který se vrací k dopravě.
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