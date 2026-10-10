Grolich: Udělali jsme si u voličů ANO průzkumy, jak kritizovat vládu, a vyšlo to
S předsedou lidovců a čerstvě zvoleným senátorem o tom, jak porazit Babišovo hnutí a přitom nenaštvat vládní voliče
Po Jihomoravském kraji jste teď uspěl také na Vyškovsku a byl jste zvolen senátorem už v prvním kole. Na tiskové konferenci jste mluvil o tom, že jste ukázal možnosti, jak vyhrávat nad vládními stranami. Zároveň se ale lidovci v celostátních průzkumech stále pohybují pod pěti procenty. Není tak váš úspěch stále omezen jenom na jižní Moravu?
Kampaní jsme cílili na to, aby moje známost v rámci Česka stoupla, nešlo jen o samotný zisk senátního mandátu v mém obvodě. Posílení známosti se podařilo, myslím si, extrémně. Samozřejmě si z toho někteří dělali srandu, že tady máme nějaký song, na který všichni tancují. Ale ono když si na něj všichni tancují a všichni podcasteři musí říct, že je to dobrý nápad, nebo i klidně špatný nápad, ale zkrátka něco o tom musí říct, tak to je přesně to, čeho jsme chtěli docílit.
Zmiňujete volební píseň, ale současně jste před volbami vyvolali hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše.
To byla druhá část kampaně, kterou jsme připravovali dopředu. Dali jsme jí slogan „tohle jsme přece nechtěli“, byla postavená na billboardech ANO před sněmovními volbami, kde mají politici roztažené ruce a slibují například levnější hypotéky nebo energie. Protože jsme si dělali poměrně rozsáhlé průzkumy ohledně toho, co voličům vládních stran vadí a jaký tón kritiky vlastně přijímají, mohli jsme pak mířit přesněji. Měřili jsme takto tři stupně razance a zvolili takovou, která voličům nevadila. Původně tam bylo: „tohle jste přece nechtěli“, ale lidem to vadilo, tak jsme to změnili na to „my“. A celé se to relativně povedlo a ukázalo, že dokážeme zaujmout i bez toho, abychom používali nějakou agresivní antibabišovskou rétoriku, ale že naopak mluvíme ústy jeho voličů. K tomu ale potřebujete opravdu dobrá data. No a třetí část je ta, kterou jsme neplánovali a kterou nám nabídlo samo ANO.
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